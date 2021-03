Auto überschlägt sich: 17-jährige Wittenerin schwer verletzt

Eine 17-Jährige aus Witten ist bei einem Verkehrsunfall in Dortmund schwer verletzt worden. Ein VW Golf war in einer Kurve von der Straße abgekommen.

Witten/Dortmund. Eine junge Wittenerin (17) ist bei einem Autounfall schwer verletzt worden, ebenso die drei anderen Insassen. Laut Polizei war Alkohol im Spiel.

Eine Jugendliche aus Witten ist bei einem Verkehrsunfall in Dortmund am Sonntagmorgen (21. März) schwer verletzt worden. Der VW Golf, in dem die 17-Jährige zusammen mit drei weiteren jungen Menschen saß, war nach ersten ersten Erkenntnissen der Polizei in einer Kurve von der Straße abgekommen und in eine Böschung gerast. Offenbar war Alkohol im Spiel.

Auch die anderen drei Insassen (17,19,20 Jahre) wurden schwer verletzt. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei gegen 6.15 Uhr einen auf dem Dach liegenden Pkw an einem kleinen Hang östlich der B 236. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Golf am frühen Morgen über die Freie-Vogel-Straße in Richtung Westen.

Unfallfahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach

In einer Kurve verlor die Fahrerin oder der Fahrer offenbar die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab. Der Golf raste in die Böschung, überschlug sich und landete wenige Meter vor einer Ausfahrt der B 236 auf dem Dach.

Als Polizisten und Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, befanden sich die vier schwer verletzten jungen Menschen im Fahrzeug bzw. in unmittelbarer Nähe. Die zwei jungen Männer aus Dortmund (19/20), die Wittenerin und eine ebenfalls 17-jährige Jugendliche aus Dortmund mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren werden. Eine Lebensgefahr kann derzeit laut Polizei ausgeschlossen werden.

Polizei ermittelt, wer den Wagen gefahren ist

Die Polizei ermittelt nun, wer das Fahrzeug gesteuert hat. Bei mindestens drei der vier Insassen besteht zudem der Verdacht auf Alkoholkonsum. Die Polizisten ordneten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe für alle Insassen an. Neben dem stark beschädigten Pkw entstand ein nicht unerheblicher Flurschaden in der Böschung.