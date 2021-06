Auto kracht gegen Laterne: Drei Verletzte in Witten

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Sonntagabend auf der Ruhrstraße in Witten.

Witten. Rotlicht übersehen? Am Sonntagabend krachten zwei Pkw in Witten an der Kreuzung Ruhrstraße/Ruhrdeich ineinander. Die Polizei ermittelt nun.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Sonntagabend (27.6.) auf der Ruhrstraße in Witten. Ein 19-jähriger Dortmunder fuhr um 20.30 Uhr mit seinem Pkw die Ruhrstraße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger Herdecker mit seinem Auto auf dem Ruhrdeich in Richtung Herbeder Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 24-Jährigen gegen einen Laternenmast gestoßen und kam dort zum Stehen. Der 19-Jährige sowie sein Beifahrer (19 J. aus Dortmund) wurden leicht verletzt. Der 24-jährige Herdecker musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 23.000 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun die Unfallursache – denn eine der Ampeln an der Kreuzung müsste Rotlicht gezeigt haben.

