Unfall Auto gerät in Witten auf Gehweg: Fußgängerin schwer verletzt

Witten. Schwerer Unfall auf der Herbeder Straße in Witten: Ein Auto geriet auf den Gehweg und erfasst dort eine Frau (52) aus Bochum.

Bei einem Unfall auf der Herbeder Straße in Witten ist am Freitagnachmittag eine Frau (52) aus Bochum schwer verletzt worden. Die Bochumerin war gegen 16.50 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als ein Mann (42) aus Wuppertal aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen geriet auf den Gehweg und erfasste die 52-Jährige. Die Bochumerin wurde auf die Motorhaube geladen und stürzte dann auf die Fahrbahn. Dabei erlitt die 52-Jährige schwere Verletzungen. Ersthelfende halfen der Frau anfangs. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Die Herbeder Straße war etwa zwei Stunden lang bis etwa 18.45 Uhr gesperrt.

