Feuerwehr Auto geht in Wittener Tiefgarage in Flammen auf

Witten. Schrecken in der Abendstunde: In einer Tiefgarage in der Rheinischen Straße in Witten stand ein Auto in Flammen. Die Kripo ermittelt.

Am Mittwochabend (7.7.) ist ein Auto in einer Tiefgarage in der Rheinischen Straße in Flammen aufgegangen. Gegen 19.20 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. In der Garage waren 15 Fahrzeuge geparkt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang schon dichter Brandrauch aus dem Tor im Zufahrtsbereich. In der Garage versuchten unterdessen noch Menschen, den brennenden Wagen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Was nicht gelang.

Bewohner wurden aufgefordert, ihre Fenster zu schließen

Über die Garagenzufahrt gelangten die Einsatzkräfte mit mehreren Trupps in die Tiefgarage, um den Brand zu bekämpfen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner der höher liegenden Wohneinheiten aufgefordert, die Fenster zu schließen. Der Einsatz war nach rund drei Stunden gegen 22.15 Uhr beendet. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten