Auto erfasst Wittener auf Fußgängerüberweg – Klinik

Ein Wittener wurde bei einem Unfall an einem Fußgängerüberweg schwer verletzt.

Witten. Ausgerechnet auf einem Fußgängerüberweg ist ein junger Wittener von einem Auto erfasst worden.

Ein 26-jähriger Wittener ist am Dienstag (30.11.) bei einem Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Brauckstraße schwer verletzt worden.

26-Jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht

Gegen 16.40 Uhr bog der Wagen eines 62-jährigen Wittener vom Kreisverkehr kommend in die Brauckstraße ein. Dabei erfasste er den 26-Jährigen, der die Straße gerade auf dem Überweg überqueren wollte. So meldet es die Polizei.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Durch die Kollision erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen, er wurde zur stationären Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten