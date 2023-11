Die Polizei sucht Zeugen nach einem Pkw-Brand in Witten. Brandstiftung ist nicht auszuschließen.

Feuerwehr Auto brennt an Halloween: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Witten. In der Halloween-Nacht ist ein Auto in Witten-Heven ausgebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und bittet Zeugen sich zu melden.

In Witten hat in der Halloween-Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November (Mittwoch) ein Fahrzeug Feuer gefangen. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 4.30 Uhr über den Brand informiert.

In Heven an der Straße Kleff 54 brannte aus noch ungeklärter Ursache ein Auto in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen auch auf einen weiteren Pkw über. Auch dieser ist nach Angaben der Polizei erheblich beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen.

Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Das Kriminalkommissariat für Brandermittlungen bittet um Zeugenhinweise unter den Rufnummer 0234/909-4105 oder -4441 um Zeugenhinweise.

