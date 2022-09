Auto aus Werkstatt geklaut: Polizei sucht Zeugen in Witten

Witten. Aus einer Werkstatt an der Ardeystraße in Witten ist ein Auto geklaut worden. Wie die unbekannten Täter den Pkw wegschafften, klingt kurios.

Zwei Männer sollen in Witten am Sonntag, 11. September, ein Auto aus einer Werkstatt an der Ardeystraße geklaut haben, so die Polizei. Demnach sind sie zwischen zehn und 19.15 Uhr auf das Gelände eingedrungen.

Anschließend haben sie das Auto zu einer einige Kilometer entfernten Tankstelle geschoben, heißt es weiter. Einer der Männer soll zwischen 16 und 22 Jahre alt sein, dunkle Haare haben und zur Tatzeit eine Brille sowie ein pinkes T-Shirt mit Puma-Aufdruck und eine dunkle Hose getragen haben.

Polizei in Witten bittet um Zeugenhinweise

Der zweite Täter ist ebenfalls zwischen 16 und 22 Jahre alt. Er trug einen dunklen Pullover mit rotem Aufdruck, eine blaue Jeans mit Flicken sowie eine dunkle Umhängetasche. Wer etwas beobachtet hat, möge sich bei der Polizei unter 0234 909-8305 oder 0234 909-4441 melden.

