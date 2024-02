Australische Stripper heizen im Wittener Saalbau ein

Witten Es ist wieder so weit: Die achts Jungs von „Thunder From Down Under“ kommen nach Witten. Bei der Show sind nicht nur Frauen gern gesehene Gäste.

„Thunder From Down Under“, die heißen Jungs aus Australien, sind wieder auf großer Deutschlandtour. Dabei machen die Stripper auch wieder in Witten Station und sorgen am 9. April für Frühlingsgefühle im Saalbau.

Die Men-Strip-Gruppe bietet jedes Jahr aufs Neue eine atemberaubende Show mit aufwendigen Kostümen und hitzigen Choreographien. Achtung: Dabei wird das überwiegend weibliche Publikum gern mal mit einbezogen.

Ob Heidi Klum, Britney Spears oder Demi Moore - bereits einige Promi Frauen haben den freizügigen Herren einen Besuch abgestattet, so die Veranstalter. Sie versprechen ein echtes Spektakel – den etwas anderen Mädelsabend halt. Allerdings ist die Show nicht etwa nur Besucherinnen vorbehalten - auch Männer sind zugelassen und durchaus gern gesehene Gäste.

Die Show beginnt am Dienstag, 9. April, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Saalbau an der Bergerstraße 25. Tickets gibt es unter www.lb-events.de und an allen bekannten VVK-Stellen.

