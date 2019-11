Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellung wandert durchs Ruhrgebiet

Nach öffentlichen Stationen an der Universitätsbibliothek Bochum, dem Industriemuseum Zeche Hannover in Bochum und der Universitätsbibliothek Duisburg ist die Wanderausstellung „Energie in Bewegung“ nun in Witten zu Gast. Ende des Jahres zieht sie dann in den Wissenschaftspark Gelsenkirchen.

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.erzaehlte-energie.de.