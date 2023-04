Aus den Brunnen in Witten plätschert ab 1. Mai wieder Wasser

Bei Kinder beliebt sind die Wasserspiele auf dem Berliner Platz in Witten. Zunächst sprudelt das Wasser nun in konstanter Höhe.

Witten. Der Sommer lässt auf sich warten, doch aus den Brunnen in Witten sprudelt bald Wasser. Am Berliner Platz plätschert’s jedoch mit Einschränkungen.

Das Wetter fühlt sich zwar noch nicht sommerlich an, dennoch laufen die letzten Arbeiten an den städtischen Brunnen in Witten. Bis zum 1. Mai soll aus allen wieder Wasser kommen – auch das Wasserspiel auf dem Berliner Platz geht in Betrieb.

Die Arbeiten, um die Ablaufrinne abzudichten, wurden am Dienstag, 25. April, erfolgreich abgeschlossen. Der hohe Wasserverlust, der zuletzt der Grund dafür war, dass der Brunnen ausgeschaltet bleiben musste, hat damit ein Ende. Im März hatte sich herausgestellt, dass in den Ablaufrinnen je nach Wasserstand 50 bis 100 Liter verloren gehen.

Fontänen bleiben zunächst auf konstanter Höhe

Zum Neustart wird nur ein Detail ungewohnt sein: Die Fontänen werden zunächst kleiner sein und eine konstante Höhe haben. Grund dafür ist ein Defekt im Ablaufprogramm. Die Wartungsfirma ist aber bereits beauftragt, so die Stadt. Es fehlt also nur noch das richtige Wetter, um die Abkühlung wirklich genießen zu können.

Die Fontänen auf dem zentralen Platz in Witten hat die Stadt 2012 installieren lassen. In den Sommermonaten haben vor allem Kinder ihren Spaß daran. Der war im vergangenen Jahr aber sehr kurz, nach gut vier Wochen sprudelten die Fontänen nämlich schon nicht mehr.

