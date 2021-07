„Ein fürchterliches Gefühl“: Hans-Dieter Oltmanns (Mitte) wird von Taxi-Unternehmer Michael Schöppinger und dessen Sohn Tim in einem Tragestuhl durchs Treppenhaus getragen. Der Aufzug in dem 20-Parteien-Haus in Witten ist seit Mitte Dezember kaputt.