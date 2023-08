Auf dem Wittener Hohenstein fehlt nur noch das Sonnensegel

Witten. Das tolle Sommerwetter soll Witten noch bis Donnerstag erhalten bleiben, höchstens getrübt von ein paar Wolken. Das richtige Spielplatzwetter.

Wohl dem, der oder die den Wochenauftakt für einen Abstecher in die Natur nutzen konnte. Das schöne Sommerwetter hat uns auch am Montag die Treue gehalten.

Fehlt eigentlich nur das Sonnensegel: Der Spielplatz am Hohenstein liegt mitten in der prallen Sonne. Gut, dass der schattige Wald zumindest direkt angrenzt. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Bis Donnerstag einschließlich bleibt es voraussichtlich warm und der Himmel wird höchstens von ein paar Wolken getrübt, bevor es zum Wochenende hin regnerischer und kühler wird. Der neu gestaltete Spielplatz am Hohenstein bleibt eine Alternative zu Freibad oder Eisdiele – wobei es gestern Mittag schon fast zu warm in der Sonne war, so ganz ohne Sonnensegel. Jedenfalls hielt sich der Andrang an Spieltisch und Wasserpumpe in Grenzen.

Spätestens am Wochenende dürfte in dem gefragten Naherholungsgebiet wieder deutlich mehr los sein.

