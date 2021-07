Auch Feuerwehr Witten beim Hochwassereinsatz in Fröndenberg

Das letzte Unwetter über Nordrhein-Westfalen hat für heftige Schäden vor allem in Fröndenberg gesorgt, hier steht das Wasser in einem Seniorenzentrum. Die Feuerwehr Witten eilte zu Hilfe.

Witten. Feuerwehren aus Witten und anderen EN-Städten haben beim Hochwassereinsatz in Fröndenberg geholfen. Dort hat das letzte Unwetter heftig gewütet.

Die EN-Feuerwehren haben am Montag (5.7.) beim Hochwassereinsatz in Fröndenberg mitgeholfen. Die 38 Kräfte wurden am Nachmittag alarmiert, sammelten sich zentral in Witten und fuhren gemeinsam in das von den heftigen Unwettern betroffene Gebiet.

Am Sonntag (4.7.) hatte ein Gewitter mit starken Regenfällen Straßen überflutet. Keller liefen voll, Bäche in der Stadt mit insgesamt rund 21.000 Einwohnern traten über die Ufer. Mit Wasser und Schlamm überflutet wurden unter anderem eine Senioreneinrichtung und ein Freibad. Ein Deich drohte zu brechen, Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.

Feuerwehr Witten war mit zwölf Kräften vor Ort im Einsatz

Die Feuerwehrleute aus dem EN-Kreis waren in Fröndenberg zum Schutz eines Einfamilienhauses sowie eines Galvanikunternehmens im Einsatz. Dabei wurden u.a. Feuerlöschkreiselpumpen und Tauchpumpen eingesetzt.

Beteiligt waren aus dem Kreis die Feuerwehren Witten (mit zwölf Kräften), Ennepetal, (9), Schwelm (6), Gevelsberg (7) und weitere vier Kräfte des Ennepe-Ruhr-Kreises. Der Einsatz endete erfolgreich gegen Mitternacht.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten