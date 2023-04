Asphaltarbeiten auf Pferdebachstraße brauchen zwei Tage mehr

Witten. Die Asphaltarbeiten auf der Pferdebachstraße brauchen zwei Tage länger. Aber der Termin für ihr Ende steht.

Die Asphaltarbeiten auf der Pferdebachstraße werden zwei Tage länger dauern als ursprünglich angekündigt. Grund sei die Witterung, das teilt die Stadt nun mit. Das heißt, der Asphalt auf der Straße wird voraussichtlich am Mittwochabend (3. Mai) vollständig aufgetragen sein.

Keine Staufallen am Wochenende in der Wittener Großbaustelle

Über das lange Wochenende soll es aber dennoch keine großen Staufallen geben. Der Verkehr in der Westfalenstraße könne fließen, so die Verwaltung, auch der Kreisverkehr am evangelischen Krankenhaus sei frei. Die Einfahrt in die Leostraße sei zwar nicht möglich, ansonsten sollte der Verkehr an dieser Kreuzung deutlich besser fließen.

Für Dienstag und Mittwoch (2./3. Mai) sind die restlichen Arbeiten geplant, dann werde es an dem Kreisverkehr und in der Westfalenstraße noch einmal Einschränkungen geben, warnt die Stadt vor. Auch nach Abschluss der Asphaltarbeiten in der nächsten Wochen könne es noch kleinere Einschränkungen geben – etwa für Markierungsarbeiten.

