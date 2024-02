Witten. Der Breddegarten in Witten soll schöner werden. Nun sind die ersten Parzellen und Sträucher weg. CDU drängt auf mehr Sicherheit.

Es kommt Bewegung in den Breddegarten. Die Stadt Witten hat dort in der vergangenen Woche drei frei gewordene Parzellen geräumt und Bäume und Sträucher zurückgeschnitten. Nach und nach soll der momentane Schandfleck in der Wittener City heller und attraktiver werden. Einer Partei geht es dabei nicht schnell genug.