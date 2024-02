Witten. Toiletten für Behinderte sind in Witten vor allem in den Stadtteilen schwierig zu finden. Jetzt soll ein spezielles System geprüft werden.

„Toiletten für alle“ sind in Witten bislang Mangelware. Geht es nach Rot-Grün soll sich das in Zukunft ändern. Die beiden Fraktionen haben gemeinsam einen entsprechenden Antrag für Behinderten-WCs in jedem Stadtteil gestellt. Dabei soll ein ganz bestimmtes System greifen.