Witten. Ein Polizeiauto ist in Witten während eines Einsatzes mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt.

Ein Streifenwagen ist in Witten an einem Unfall beteiligt gewesen. Dabei wurde am Freitag (23.2.) der Beifahrer, ein 23-jähriger Polizeibeamter, leicht verletzt.

Die Polizisten waren gegen 18.25 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Ardeystraße stadtauswärts zu einem Einsatz unterwegs. Als der Fahrer (23) das Auto an der Kreuzung Ardeystraße / Husemannstraße / Dortmunder Straße wendete, kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 40-jährigen Witteners, der auf der Ardeystraße stadteinwärts unterwegs war.

Polizist im Krankenhaus ambulant behandelt

Bei dem Unfall zog sich der Beifahrer des Polizisten, sein 23-jähriger Kollege, leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

