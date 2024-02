Witten. Medien melden eine „Massenschlägerei zwischen verfeindeten Großfamilien“ in Witten. Die gab es so laut Polizei nicht. Was wirklich geschah.

„Großfamilien prügeln sich mit Messern und Holzlatten“ titelt die Bild-Zeitung und zeigt ein Foto von einem Polizeieinsatz am Sonntagabend (25.2.) auf der Ardeystraße in Witten. Auch das Portal „DerWesten“ meldet eine „wilde Massenschlägerei“. Von wegen. Laut Polizei wurde hier ein Einsatz, „den wir so zigfach an jedem Wochenende haben“, aufgebauscht.