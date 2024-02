Witten. Wer gerne frischen Fisch isst, wird in Witten fündig. Neben Feinkostgeschäft und Wochenmarkt kann man sogar selbst angeln gehen.

Gibt es frischen Fisch in Witten? Aber ja! Wo früher „Clauder“ sich einen Namen gemacht hat, bietet nun „boni Fischfeinkost“ täglich frische Räucherware und frischen Fisch aller gängigen und bekannten Arten an: als ganzen Fisch oder als Filet. „Auch Skrei haben wir momentan vorrätig“, bestätigt das Team hinter der Theke. „Man kann diese auch bei Bedarf bestellen.“ Außerdem gibt es an der Pferdebachstraße 5-9 die Möglichkeit, sich frisch hergestellte Fischgerichte, Fisch-Pfannen oder frische Salate direkt vor Ort schmecken zu lassen. Und wer nicht auf Fisch steht: Die Reibekuchen sind auch immer sehr beliebt.