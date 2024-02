Witten. Brand an der Brauckstraße: In einem Zimmer der größten Wittener Flüchtlingsunterkunft ist Feuer ausgebrochen. Und zwar zum zweiten Mal.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat es in der Flüchtlingsunterkunft Brauckstraße in Witten gebrannt. Am Sonntagmorgen (1 Uhr) wurde die Feuerwehr Witten durch die Brandmeldeanlage in der Wohnanlage in Rüdinghausen alarmiert. Es wurde niemand verletzt, der Gebäudeteil ist aber unbewohnbar.

In einem ebenerdig liegenden Zimmer der Einrichtung war ein Brand ausgebrochen, dessen Rauch wiederum schnell durch den gesamten Flügel der Wohnanlage zog. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die zehn Bewohner bereits den betroffenen Gebäudeteil verlassen und befanden sich im Freien. Die etwa 30 Einsatzkräfte drangen, geschützt von Atemschutzgeräten, mit einem C-Rohr in die Anlage ein und brachten den Brand in dem Raum schnell unter Kontrolle.

Bewohner in anderen Gebäudeteilen untergebracht

Die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Rüdinghausen kontrollierten, weiterhin unter schwerem Atemschutz, das Gebäude von zwei Seiten aus auf weitere Personen. Alle Bewohner waren jedoch im Freien. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Brandrauch hatte sich im gesamten Flügel der Anlage ausgebreitet, daher waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig, die sich bis etwa 2.30 Uhr hinzogen.

Die Bewohner konnten mit Unterstützung des Sozialamtes in einem anderen Gebäudeteil der Unterkunft untergebracht werden. Denn der betroffene Gebäudeteil ist aktuell unbewohnbar.

Bereits am 27. Dezember 2023 hat es in der Einrichtung schon einmal gebrannt. Das Feuer war damals im Zimmer eines Bewohners (35) im ersten Stock ausgebrochen, ein Rollstuhl hatte laut Polizei Feuer gefangen.

