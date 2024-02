Witten. Rund 150 Menschen wollten den Rohbau des neuen Medizinzentrums an der Pferdebachstraße in Witten besichtigen. So sieht das Gebäude von innen aus.

Das Gesundheitsquartier an der Pferdebachstraße in Witten wächst: Am Freitagnachmittag (23.2) feiert das Immobilienunternehmen „BWO“ Richtfest für den zweiten Teil des neuen Medizinzentrums, direkt am Rheinischen Esel. Für den neuen Bau wurde der Güterbahnhof Witten-Ost abgerissen.