Witten. Die Arbeiten am Bildungsquartier Annen schreiten voran. Nun ist ein weiterer Meilenstein gelungen. Dafür wurden 612 Tonnen Beton bewegt.

Zum Schuljahr 2025/2026 soll das Bildungsquartier Annen eröffnet werden. Die Arbeiten schreiten deshalb in großen Schritten voran. Jetzt wurden auf der Baustelle mithilfe eines Krans 612 Tonnen Beton „fliegend“ bewegt.

Innerhalb von drei Tagen entstand nach Angaben der Stadt aus insgesamt 72 sogenannter PI-Platten die erste von zwei Geschossdecken. Die Platten sind jeweils neun Meter lang, 2,50 Meter breit und 8,5 Tonnen schwer. Das Material wurde auf 30 Sattelzügen angeliefert. Ein Autokran sorgte dann dafür, dass die Platten durch die Lüfte gehoben und in Milimeterarbeit verlegt werden konnten.

Bildungsquartier Annen: Baedekerschule zieht ein

Das Bildungsquartier entsteht auf einer etwa 2,2 Hektar großen Fläche nordwestlich des Bahnhofs Annen und grenzt an den Park der Generationen. In das zweigeschossige Gebäude ziehen in Zukunft die Baedekerschule, die OGS und der Kindertreff. Im Erdgeschoss soll es aber auch Räume geben, die von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können, zum Beispiel für Vereinsarbeit, Vorträge, Repaircafés oder Feiern. Auch der Sport wird durch eine neue Dreifeldsporthalle berücksichtigt.