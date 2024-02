Witten. In Witten ist seit kurzem ein neuer Schornsteinfeger im Einsatz. Zu seine Aufgaben gehört immer stärker Beratung. Ein Thema sticht hervor.

Mit Jan Krawczyk-Andreas hat in Witten ein neuer Schornsteinfeger seinen Dienst angetreten. Doch Fegen ist nur noch ganz selten angesagt. Der Beruf, so der 33-Jährige, erlebt derzeit einen rasanten Wandel, der vor allem mit einem Unwort zu tun hat, nämlich dem Gebäudeenergiegesetz, und am Ende sogar mit den Folgen des Ukrainekrieges. Aber der Reihe nach.