Witten. Zwei Jahre lang ist die Wittenerin Sonni Maier durch Afrika gereist. Nun kommt sie für eine Tournee zurück. Denn ein Thema lässt sie nicht los.

Eigentlich war Sonni Maier mit ihrem Tourneetheater 2020 auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. 150 Aufführungen im Jahr, Auftritte in 18 europäischen Ländern. Doch dann kam Corona. „Wir wurden von den Maßnahmen quasi im vollen Lauf gestoppt“, sagt die Wittenerin. Von heute auf morgen waren sie und die zehn Mitglieder ihres Teams arbeitslos. Die Schauspielerin beschloss, das ungewollte Aus als Chance zu verstehen. „Schließlich war ich auf einmal so frei wie nie zuvor“, sagt die 42-Jährige. Sie nahm all ihren Mut, ihre Ersparnisse und zwei Koffer und machte sich auf den Weg nach Afrika. Eine Reise ins Ungewisse - Ende offen.