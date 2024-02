Witten. Die Abrissarbeiten der Schrotthäuser an der Ardeystraße in Witten sind so gut wie abgeschlossen. Doch jetzt kam es erneut zu einem Vorfall.

Die Abrissarbeiten der Schrotthäuser an der Ardeystraße schreiten voran. Die Gebäude sind mittlerweile abgerissen, derzeit stehen noch ein paar Restarbeiten an. Doch die Sicherheit scheint weiterhin gefährdet zu sein. Die Bruchschule direkt nebenan zieht nun Konsequenzen.