Witten. Die Gewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag und Freitag (29.2. und 1.3.) erneut zum Warnstreik auf. Welche Folgen hat das für den ÖPNV in Witten?

Am Ende der kommenden Woche (Donnerstag (29.2.) und Freitag (1.3.)) wird in vielen Städten in NRW wieder der Nahverkehr bestreikt. Verdi will vor der zweiten Verhandlungsrunde für den Manteltarif der Beschäftigten im Nahverkehr erneut Druck machen. Betroffen von den Auswirkungen ist auch Witten.

Hier stehen bei Bogestra und VER (Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr) Busse und Straßenbahnen still. Von Betriebsbeginn bis -ende werden im gesamten Betriebsgebiet keine Bus- und Bahnfahrten angeboten werden. Betroffen sind davon auch die NachtExpress-Fahrten in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Auch die Schulbusse fahren nicht. Denn Fahrten durch Fremdunternehmen im Auftrag der Bogestra werden am 29. Februar und 1. März 2024 nicht durchgeführt. Es entfallen aufgrund des Warnstreiks von Gewerkschaftsseite sowohl die Mobilitätsgarantie als auch das Pünktlichkeitsversprechen. Ebenfalls geschlossen sind an diesem Tag die Kundencenter. Aus Sicherheitsgründen sind jedoch alle Betriebseinrichtungen sowie Tunnelanlagen bewacht.

Informationen erhalten Kunden auch an den Streiktagen unter der ServiceNummer 0800 6 50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen).