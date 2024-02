Witten. Max (12) wurde am 19.2. in Witten-Bommern an einer Fußgängerampel angefahren. Das Verhalten des Pkw-Fahrers macht ihm schwer zu schaffen.

Wie geht es Max? „Man erkennt ihn nicht wieder“, sagt sein Papa Hans Strutz. Der Zwölfjährige ist auf dem Heimweg in Bommern von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer stieg aus, überprüfte, ob Rückspiegel oder Heck seines Fahrzeugs beschädigt sind, und sagte zu Max: „Alles okay? Tut mir leid. Ich hab‘ heut nen Scheißtag.“ Und fuhr davon.