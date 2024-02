Witten. Die Linke in Witten spricht von „Abholzung“. Tatsächlich sind am Schwanenmarkt Bäume und Sträucher gestutzt worden. Was hat es damit auf sich?

Am Schwanenmarkt in Witten hat sich etwas getan, zumindest auf der dortigen Grünfläche in der Nähe des Gesundheitsamts. In den vergangenen Tagen sind dort einige Bäume und Sträucher zurückgeschnitten worden. In der Politik sorgt das für Diskussionen und Verwunderung. Die Linke hat deshalb eine entsprechende Anfrage gestellt und sieht vor allem den Lebensraum für Vögel gefährdet.