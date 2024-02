Witten. Luna ist ein junger, verträglicher Hund. Doch die ältere Halterin war mit der Haltung überfordert. Wer kann nun helfen? Luna wartet in Witten.

Heute sucht die Arche Noah in neues Zuhause für Luna.

Wer hat Platz für Luna? Sie wartet in Witten. © WAZ | Arche Noah Witten

Luna ist eine neun Monate alte Mischlingshündin. Die kastrierte Hündin wurde von einer 78-jährigen Dame angeschafft, die mit der temperamentvolle jungen Hündin aber dann überfordert war. Denn Luna ist ein Hund, der Bewegung und Auslastung braucht.

Mit Artgenossen ist die schöne Luna verträglich. Ein wenig Erziehung oder ein Besuch in der Hundeschule könnte sie allerdings noch brauchen.

So bekommt man Kontakt zur Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Mehr Informationen gibt es unter 02302 57558. Übrigens: Die Arche Noah sucht auch Pflegestellen für Tiere in Not.

