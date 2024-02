Witten. Die Kovtoks gehörten zu den ersten ukrainischen Flüchtlingen, die vor zwei Jahren in Witten ankamen. Wie geht es der sechsköpfigen Familie heute?

Fast zwei Jahre sind vergangenen, seitdem die Kovtoks am 2. März 2022 abends in Witten ankamen. Erschöpft saß die Familie nach vier Tagen auf der Flucht in der Unterkunft an der Brauckstraße, wo Neuankömmlinge zuerst Unterschlupf finden. Die damals noch fünfköpfige Familie gehörte zu den allerersten Ukraine-Flüchtlingen in Witten. Sie sind immer noch da. Denn Putins Angriffskrieg, der am 24. Februar 2022 begann, ist noch längst nicht vorbei.