Witten. Ein zwölfjähriger Junge ist beim Überqueren einer Straße in Witten-Bommern angefahren und verletzt worden. Die Polizei sucht nun den Autofahrer.

Ein zwölfjähriger Junge ist in Witten-Bommern von einem jungen Mann in einem schwarzen Opel angefahren und verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt den Pkw-Fahrer.

Der Junge war am Montagabend (19.2.), gegen 18 Uhr, zu Fuß auf der Straße „Bommerfelder Ring“ unterwegs. Als er an der Kreuzung Bommerfelder Straße/Bodenborn die Fußgängerampel überquerte, wurde er vom Außenspiegel eines Pkw touchiert. Das Auto bog zeitgleich vom Bommerfelder Ring aus kommend nach links in Richtung Elberfelder Straße ab.

Auch interessant

Durch die Kollision stürzte der Wittener und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Pkw hielt an und erkundigte sich nach dem Zustand des Zwölfjährigen. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Die Verkehrsermittler suchen nun Zeugen. Insbesondere wird der beteiligte Autofahrer gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 bei der Polizei zu melden. Er wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, mit schlanker Statur und „asiatischem Aussehen“. Der Mann hatte schwarze, hochgegelte Haare und trug eine schwarze Brille. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Wagen (vermutlich Opel).