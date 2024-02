Witten. SPD: Bepflanze und mobile Plattformen verbessern die Aufenthaltsqualität in Wittens Innenstadt. Doch wer soll sie bezahlen?

In Witten soll eine bepflanzte mobile Plattform für ein besseres Klima an heißen Sommertagen sorgen. „Grüne Zimmer“ nennen sich diese Aufsteller, die es in anderen Städten schon gibt. Unter Ranken kann man sitzen und den Schatten genießen. Das üppige Grün verschönert manch‘ zubetonierten Fleck, filtert Staub, speichert Wasser, sorgt für Kühlung durch Verdunstung und reduziert Lärm.

Auf Initiative der SPD-Fraktion und mit Unterstützung der Grünen hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima jetzt beschlossen, die Anschaffung mindestens eines solchen Zimmers durch die Stadt prüfen zu lassen. Die Verwaltung soll ermitteln, ob sich Kaufen, Bauen oder Mieten am besten eignet.

Automatisches Bewässerungssystem

In anderen Städten - wie Bottrop - konnten Sponsoren für die „Grünen Zimmer“ gewonnen werden, deren Firmenlogos auf den Infotafeln der Plattformen angebracht wurden. Diese Flächen haben außerdem ein System zur automatischen Bewässerung, damit sich der Pflegeaufwand in Grenzen hält.

„Ein Grünes Zimmer kann man auch unkompliziert mit Sitzmöbeln kombinieren oder als Auftrittsfläche nutzen“, so SPD-Ratsherr Martin Kuhn. Für ihn steht fest: Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt oder in den Stadtteilzentren würde in jedem Fall davon profitieren: „Der dringende Bedarf für solche Maßnahmen in Witten fällt an vielen Stellen doch leider schnell ins Auge.“ Der kommende Sommer wäre laut SPD ein guter Zeitpunkt für den Einsatz eines oder mehrerer Plattformen in Witten. Sie könnten an wechselnden Einsatzorten aufgebaut werden.

