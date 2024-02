Witten. Wenn Laub nicht weggefegt wird, kann es Gullys verstopfen. Im schlimmsten Fall führt dies zu Überschwemmungen. Das stört einige Wittener.

Das wird jeder schon mal beobachtet haben: Immer häufiger kommt es vor allem im Herbst und Winter - häufig nach Starkregen - auch in Witten zu Überschwemmungen im Einlaufbereich von Gullys. Das stößt der Wittener Bürger Gemeinschaft (WBG) sauer auf. Denn das berge Gefahren. Um Abhilfe zu schaffen, hat sie eine entsprechende Anfrage an den Bürgermeister gerichtet.

„Selbst jetzt im Februar sind Flächen im Umfeld der Gullys noch mit faulem Laub übersäht. Das führt zwangsläufig zu weiterem Verstopfen, so dass die Straßenabwässer nur unzureichend oder gar nicht in die Kanalisation abgeführt werden können“, kritisiert Fraktionsgeschäftsführer Hans-Peter Müller. Das könne zu gefährlichen Situationen für Fußgänger und Radfahrer führen - nämlich dann, wenn diese die Fahrbahn oder entsprechende Markierungen nicht mehr sehen können.

Für problematisch hält es die WBG zudem, dass andere Verkehrsteilnehmer belästigt werden könnten, wenn Autos durch große Pfützen aufgrund von Überschwemmungen fahren. Das hänge natürlich auch mit der gefahrenen Geschwindigkeit zusammen. Durch Aquaplaning könnten Autofahrer nicht zuletzt selbst gefährdet werden.

Die WBG möchte deshalb wissen, in welchen zeitlichen Abständen die Gullys gereinigt werden und ob es dafür einen Reinigungsplan gibt. „Wenn ja, wo ist dieser einsehbar?“ Außerdem stellen sich die Politiker die Frage, wie das Reinigen der Gullys mit dem Betriebsamt koordiniert wird und ob auch externe Firmen eingebunden sind.

Weiter ist es den Politikern wichtig, zu erfahren, wie sichergestellt wird, dass an den Tagen der Straßenreinigung die jeweiligen Straßenränder nicht zugeparkt werden. Und nicht zuletzt: „Werden auch Gullys außerhalb der Reinigungszyklen gereinigt, wenn diese von den Bürgerinnen und Bürgern als verstopft gemeldet werden?“ Die WBG hofft, dass all diese Fragen bis zum nächsten Ausschuss der ESW (Entwässerung Stadt Witten) am 3. Mai beantwortet werden.