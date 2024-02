Witten. Die Wache in Witten steht leer. Bald startet der Umbau. Nun warfen Besucher einen letzten Blick ins alte Gemäuer, in dem Träume wahr werden.

Wer immer schon mal einen Blick ins Gebäude der alten Feuerwache an der Hauptstraße werfen wollte, der hatte dazu an diesem Wochenende die letzte Gelegenheit. Allerdings gab‘s nur überwiegend leere Räume zu bestaunen. Denn die Löscheinheit Altstadt residiert bereits auf Drei Könige. Nun ging es um Zukunftspläne. Die Investoren erklärten, wie sie das historische Gemäuer in einen lebendigen Ort für kreatives Arbeiten, nachbarschaftliche Begegnung und junges Wohnen verwandeln wollen.