Witten. Cannabiskonsum wird ab 1. April legal, auch in der Öffentlichkeit. Wo Kiffen in Witten dann möglich ist und wo nicht, zeigt eine Karte.

Das Rauchen von Cannabis wird ab 1. April 2024 in Deutschland legal. Das hat der Bundestag am 23. Februar beschlossen. Trotzdem darf man künftig nicht überall kiffen: In weiten Teilen Wittens bleiben Joints auf offener Straße verboten. Besonders in der Innenstadt wird es schwer, ein Plätzchen zu finden, sollte man sich legal eine „Tüte“ anstecken wollen. Doch einige Lücken gibt es.