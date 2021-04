Ein Arbeiter in Witten wurde auf einer Baustelle von einem Betonteil verletzt. (Symbolbild)

Unfall Arbeiter auf Baustelle in Witten von Betonteil getroffen

Witten. Auf einer Baustelle in Witten-Annen ist ein Arbeiter durch ein 300 Kilogramm schweres Betonteil verletzt worden. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Auf einer Baustelle in Witten-Annen ist ein Arbeiter bei einem Unfall verletzt worden. Er sei von einem rund 300 Kilogramm schweren Betonteil getroffen worden, teilt die Feuerwehr Witten mit. „Als wir ankamen, lag er verletzt in der Baugrube, war aber nicht eingeklemmt“, so der Einsatzleiter.

Die Feuerwehr Witten wurde gegen 13.45 Uhr zu dem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Witten-Annen alarmiert. Die Einsatzkräfte kümmerten sich umgehend um den verletzten Arbeiter, der über starke Bauchschmerzen klagte. Der kurz darauf eingetroffene Rettungsdienst stabilisierte den Mann so weit, dass die Feuerwehr ihn mittels Schleifkorbtrage und Drehleiter aus der Baugrube heben konnte.

Der Verletzte kam in ein Bochumer Krankenhaus. Mit einem stumpfen Bauchtrauma und einer Handgelenksfraktur sei der Vorfall „den Umständen entsprechend gut“ ausgegangen, sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, sei bislang unklar. Die Polizei Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen.