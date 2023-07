Wer in den kommenden Wochen am Wittener Hauptbahnhof in einen Zug steigen will, sollte sich vorab genau über die Verbindungen informieren.

Nahverkehr Arbeiten der Bahn beeinflussen Zugverkehr in Witten

Witten. Die Deutsche Bahn führt unter anderem Arbeiten an Brücken in Hagen durch. Das hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in Witten.

Bahnfahrer müssen sich in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen. Die Deutsche Bahn arbeitet von Mittwoch, 5. Juli, bis Dienstag, 21. Juli, unter anderem an Brücken in Hagen. Das hat auch Auswirkungen auf Witten.

So entfallen von Mittwoch, 5. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, die Züge der Linie RE 16 (Essen-Iserlohn) zwischen Hohenlimburg und Hagen Hauptbahnhof (Hbf). Zudem verkehren die Linien RE 34 (Dortmund-Siegen) und RB 91 (Siegen-Hagen-Essen) nicht zwischen Letmathe und Hagen Hbf. Dort werden als Ersatz Busse eingesetzt.

Der wohl gravierendste Einschnitt für Witten: Von Montag, 10. Juli, bis Mittwoch, 12. Juli, fallen den ganzen Tag über – von 5 Uhr bis 20.45 Uhr – die Züge der Linie RE 16 zwischen Iserlohn und Essen Hbf aus. Außerdem entfallen die Züge der Linien RE 34 und RB 91 zwischen Letmathe und Hagen Hbf.

Als Ersatz werden ebenfalls Busse sowie Schnellbusse (ohne Zwischenhalte) eingesetzt. Das gilt ebenfalls für die RE 16 zwischen Hagen und Essen von Donnerstag, 13. Juli (6 Uhr), bis Dienstag, 25. Juli (20.30 Uhr). „Die Arbeiten sind für eine moderne und zuverlässige Schieneninfrastruktur zwischen dem Sauerland und Ruhrgebiet notwendig“, heißt es von der Deutschen Bahn.

