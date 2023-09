Großer Einsatz für die Feuerwehr an der Annenstraße: In einer Dachgeschosswohnung hat es gebrannt. (Symbolbild)

Feuerwehr Annenstraße in Witten: Brand in Unterkunft für Leiharbeiter

Witten. In einer Dachgeschosswohnung an der Annenstraße in Witten hat es am Sonntagmorgen gebrannt. In dem Haus sind Leiharbeiter untergebracht.

Großer Feuerwehreinsatz an der Annenstraße in Witten: In einer Dachgeschosswohnung hat es am Sonntagmorgen (10.9.) gebrannt. Unklar war zunächst, wie viele Menschen in dem Haus eigentlich wohnen.

Laut Feuerwehr brannte es an der Annenstraße 152 und zwar in einem Hinterhaus zu dem Gebäude, in dem zur Straße hin das Café „Casablanca“ untergebracht ist. Im ausgebauten Spitzboden des Anbaus befinden sich mehrere Wohnungen, die unter anderem an Leiharbeiter vermietet werden.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, qualmte es aus dem Dachgeschoss, „etwa zehn bis zwölf Bewohner“, so der Einsatzleiter, hatten den Anbau bereits verlassen. Weil das Gebäude so unübersichtlich ist, brauchte es etwas, bis die Feuerwehrleute den Brand in einer Wohnung ausmachen konnten, die eigentlich nicht vermietet sein sollte. Darin entdeckten die Feuerwehrleute aber eine brennende Matratze.

Annenstraße in Witten zeitweise gesperrt

Mit einem C-Rohr konnten die Einsatzkräfte den Brand in der Wohnung relativ schnell von innen löschen. Die aufgebaute Drehleiter kam nicht mehr zum Einsatz. Die Eingangstüren zu zwei weiteren Wohnungen mussten aufgebrochen werden, um nach weiteren Brandherden zu schauen.

Die Annenstraße war während des etwa zweistündigen Einsatzes zeitweise gesperrt. Neben der Hauptwache waren die Löscheinheiten Annen und Rüdinghausen im Einsatz. Die Löscheinheit Altstadt besetzte die Hauptwache, während die Löscheinheit Heven einen zeitgleichen Einsatz übernahm: Sie musste eine Tür öffnen, hinter der eine hilflose Person vermutet wurde.

