Witten. Anna Mohn blickt auf ein bewegtes Leben zurück – am Sonntag wird die Wittenerin 100 Jahre alt. Dabei darf ihr Lieblingsgetränk nicht fehlen.

Wenn Anna Mohn erzählen müsste, was sie in ihrem Leben alles erlebt hat, dürfte die Antwort etwas länger ausfallen. Am Sonntag (25. Juni) wird die Seniorin, die 1946 mit ihrer Familie als Vertriebene aus Schlesien nach Witten kam, 100 Jahre alt.

Ihre Lebensfreude hat sie sich dabei – trotz mehrerer Schicksalsschläge – bewahrt. Nach der Vertreibung aus der Heimat lernte sie in Witten ihren späteren Ehemann kennen, bekam mit ihm zwei Söhne. Doch sowohl der Mann als auch die Söhne starben früh.

Wittenerin hat mit ihrem Mann ganz Europa bereist

1972 heiratete sie erneut. Wenn sie nicht gerade im Altenheim Egge oder später auch im Wittener Hallenbad arbeitete, reiste sie mit ihrem Mann Adolf durch ganz Europa – und auch in Witten wurde dem Paar nicht langweilig. Jede Woche besuchten sie gemeinsam die Sauna in Wengern, und später in Witten an der Pferdebachstraße.

Seit 2017 lebt Anna Mohn im Lutherhaus in Bommern. Wer ihr eine Freude machen möchte, bringt ihr ein Glas Ingwermarmelade oder auch mal eine Flasche Hövel Pils mit. Mit ihrem Geburtstag am Sonntag stößt sie in einen besonders kleinen Kreis vor – neben ihr sind nur 30 weitere Wittenerinnen und Wittener 100 Jahre alt (oder älter).

Den Großteil ihrer Familie hat sie damit zwar überlebt, doch alleine sein muss Anna Mohn an ihrem Geburtstag keinesfalls. Gemeinsam mit ihrem Neffen wird sie sicherlich auf ihren Ehrentag anstoßen – am liebsten mit einem gekühlten Hövel Pils.

