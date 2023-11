Angebot in Witten: Menschen finden Trost auf der Trauerbank

In Gladbeck bietet der Hospiz-Verein seit Sommer auf dem Zentralfriedhof sogenannte Trauerbänke an. Ein Schild mit dem Motto „Komm, setz Dich zu mir!" weist darauf hin. Auch in Witten wurde solch ein Gesprächsangebot getestet – bislang aber noch nicht öffentlich vorgestellt.