Andreas Schumski bleibt Chef der Stadtwerke Witten

Witten. Andreas Schumski wird auch in den kommenden Jahren an der Spitze der Stadtwerke Witten stehen. So lange läuft sein neuer Vertrag.

Andreas Schumski wird die Stadtwerke Witten auch in den kommenden Jahren als Geschäftsführer leiten. Der Aufsichtsrat des Energieversorgers und der Rat der Stadt haben den 53-Jährigen bis zum 31. Dezember 2029 wiederbestellt.

„Andreas Schumski hat die Stadtwerke erfolgreich und menschlich überzeugend durch die vergangenen, von Herausforderungen und Krisen gezeichneten Jahre geleitet. In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, einen verlässlichen Partner in Energiefragen an unserer Seite zu haben“, so Bürgermeister Lars König, gleichzeitig auch Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke.

Schumski führt Stadtwerke Witten seit 2015

Bereits seit 2015 führt Schumski den heimischen Energieversorger und freut sich, dass es für ihn weitergeht. „Zuerst möchte ich mich für das Vertrauen in meine Person bedanken. Die Stadtwerke sind ein verlässlicher Partner der Stadt Witten und ihren Bürgerinnen sowie Bürgern.“

In den kommenden Jahren werde man unter anderem die Wärmewende, den Ausbau regenerativer Energien und „die an künftige Anforderungen ausgerichtete Versorgungssicherheit“ verstärkt vorantreiben. „Auch der Neubau des Hallenbades Annen wird ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität in Witten sein. Mein Ziel ist es, diese Themen wirtschaftlich erfolgreich umzusetzen“, so Schumski.

