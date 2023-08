Verwaltung: Technisches Rathaus in Witten wächst weiter

Witten. Die Arbeiten am Technischen Rathaus in Witten schreiten voran. Auch die Bürger sollen von einem neuen Anbau in Zukunft profitieren.

Die Arbeiten am Anbau des Technischen Rathauses an der Annenstraße in Witten gehen auf die Zielgerade zu. Am Mittwoch, 23. August, wurde Richtfest gefeiert. Bis zum 1. April 2024 soll alles fertig sein.

Die Stadt will die technischen Ämter der Verwaltung in dem viergeschossigen Anbau noch mehr bündeln. „Mit dem Anbau an das Technische Rathaus schaffen wir Raum für die Unterbringung der städtischen IT sowie die Grundlage für eine effiziente Zusammenarbeit der technischen Ämter und der Wirtschaftsförderung“, sagt Bürgermeister Lars König.

Stadt Witten will Rathaus mit Photovoltaik ausstatten

Stadtbaurat Stefan Rommelfanger ergänzt, dass man so auch die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger verbessern wolle. „Mit der Erweiterung und Modernisierung des Bestandsgebäudes ist darüber hinaus eine Stärkung des Verwaltungsstandortes im Stadtteil Annen verbunden“, sagt Rommelfanger.

Durch den Anbau können zukünftig 265 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untergebracht werden, bislang waren es 150. Neu hinzu kommen neben der städtischen IT die Koordinierungsstelle Stadterneuerung/Klimaschutz und die Abteilung Verwaltung und zentrale Dienste.

Die Beschäftigten finden im Erdgeschoss Stellplätze für Pkw sowie für E-Bikes und Fahrräder. Zudem soll laut Stadt in Zukunft auch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Technischen Rathauses installiert werden.

