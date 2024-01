Jahresbilanz An diesem Tag wurden in Witten die meisten Pakete zugestellt

Witten Die DHL hat Bilanz gezogen: Im Schnitt sind in Witten 2023 täglich 3900 Sendungen bearbeitet worden. Aber manchmal waren es auch deutlich mehr.

Mehr als eine Million Pakete sind im vergangenen Jahr in der DHL-Zustellbasis in Witten bearbeitet worden. Das entspricht einem Schnitt von rund 3900 Sendungen an jedem Arbeitstag. Diese Zahlen hat das Unternehmen jetzt vorgelegt und dabei betont, die Zahl bewege sich auf einem „sehr hohen Niveau“.

Zustellbasis in Witten bezieht die Sendungen aus Hagen

Traditionell würden die Paketzahlen im sogenannten „Starkverkehr“ vor Weihnachten, der mit der Black Week Ende November beginnt, noch einmal ansteigen: So sei der stärkste Tag im Jahr 2023 der 21. Dezember gewesen. An dem seien fast 6300 Sendungen in Witten gezählt worden. Die Zustellbasis in Witten bezieht die Sendungen aus dem Paketzentrum in Hagen, das wiederum mit den anderen 37 Paketzentren in Deutschland verknüpft ist.

Der Wittener Zustellbasenleiter Frank Sumann ist stolz auf die Leistung seines rund 40-köpfigen Teams: „Auf unsere Kolleginnen und Kollegen ist zu jeder Zeit Verlass. Für ihre Arbeit, auch und insbesondere für die schweren Wochen rund um Weihnachten, wo die Sendungsmengen steigen und steigen, sage ich Danke im Namen des ganzen Konzerns.“

