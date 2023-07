Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion kontrolliert regelmäßig seine Hochspannungsleitungen im Stadtgebiet Witten per Hubschrauber.

Strom Amprion kontrolliert bald Leitungen in Witten per Helikopter

Witten. Amprion kontrolliert wieder Hochspannungsleitungen vom Hubschrauber aus. Im August geht es über Witten in die Luft. Das ist nicht ungefährlich.

Auch in diesem Jahr prüft der Übertragungsnetzbetreiber Amprion seine Höchstspannungsfreileitungen vom Hubschrauber aus. Witten ist voraussichtlich zwischen dem 7. und 11. August an der Reihe.

Insgesamt werden ab dem 10. Juli bis Mitte August rund 4.100 Masten und etwa 1.350 Kilometer Freileitungen geprüft. Geflogen wird in einem Gebiet von Meppen und dem Osnabrücker Land über Ostwestfalen und das Münsterland bis ins Sauerland und das Ruhrgebiet.

Niedrige Flughöhe ist eine Herausforderung

Neben dem Piloten fliegen zwei Amprion-Mitarbeitende mit, die die eigentliche Kontrolle durchführen. Für Pilotinnen und Piloten ist die sogenannte Leitungsbefliegung immer wieder eine Herausforderung, da sie in niedriger Flughöhe auf drei bis fünf Meter an die Masten und Leitungen heranfliegen müssen, so das Unternehmen.

Bei einer Fluggeschwindigkeit von 20 bis 25 Stundenkilometer kontrollieren die Mitarbeitenden die Freileitungen, die Strom in den Spannungsebenen 220 und 380 Kilovolt transportieren. Aus der Luft seien viele Schäden leichter erkennbar als vom Boden aus. Sie suchen nach Seilschäden, defekten Isolatoren oder Schäden am Mastgestänge.

Zudem achten sie auf Bäume, die zu nah an Leitungen heranwachsen, auf Reifenstapel in Mastnähe oder Plastikplanen in den Leitungen. Die Mängel werden erfasst, ausgewertet und später behoben. Gravierende Mängel wie ein defekter Isolator werden sofort gemeldet und umgehend repariert. Aufgrund schlechter Witterungsbedingungen kann es zu Änderungen im Flugplan kommen.

