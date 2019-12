Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am Anfang war der Schweinehirte

Angeblich hat die Geschichte der Kohlegewinnung in Witten mit dem berühmten Schweinehirten begonnen, der ein Feuerchen zwischen „schwarzen Steinen“ entfachte, die dann nach vielen Stunden immer noch brannten. Ein Geschichte aber, die viele andere Orte auch für sich in Anspruch nehmen.

Wann aber tatsächlich der Bergbau in Witten begann, ist nicht bekannt. Die frühesten Belege für betriebene Zechen finden sich für das 17. Jahrhundert im Muttental, also deutlich später als in anderen Städten im Revier. Dafür entwickelte sich das Muttental zu einem Abbaugebiet mit sehr hoher Zahl von Zechen – so steht es in dem Buch „Der frühe Bergbau an der Ruhr“ (Michael Tiedt, 2019) sowie in den Texten von H. Jürgen Lewer.

Die Bergbaugeschichte endet im Jahr 1972 mit der Schließung der Zeche Herbede (Zeche Holland), genaugenommen sogar erst 1976, als der letzte Bergbaubetrieb, die Kleinzeche Egbert, seinen Betrieb einstellte.