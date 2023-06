Altschuldenhilfe: So reagieren Politiker aus Witten

Witten. Mit der Altschuldenhilfe soll Kommunen unter die Arme gegriffen werden. Die Reaktionen von Wittener Bundes- und Landespolitikern sind gemischt.

Die schwarz-grüne Landesregierung hat einen „Einstieg“ in die Entschuldung der Städte in NRW angekündigt. Ab Mitte 2024 soll die Hälfte der kommunalen Altschulden von fast 20 Milliarden Euro in Landesschulden „überführt“ werden. In Witten trifft der Beschluss auf gemischte Reaktionen.

Weitere Nachrichten aus Witten:

Die Landtagsabgeordnete Verena Schäffer von den Grünen begrüßt die Pläne. „Für viele unserer Kommunen im Ennepe-Ruhr-Kreis ist der Einstieg in die Lösung der Altschuldenproblematik eine sehr wichtige Nachricht, denn die Altschulden belasten die hiesigen kommunalen Haushalte enorm, insbesondere durch die steigenden Zinslasten.“ Durch die Altschuldenlösung würden die verschuldeten Städte wieder handlungsfähiger. Auf Witten lasten übrigens rund 320 Millionen Euro Altschulden.

Bundestagsabgeordneter Axel Echeverria (SPD) ist mit den Plänen der Landesregierung nicht zufrieden. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Anders sieht es Wittens Bundestagsabgeordneter Axel Echeverria. „Was auf den ersten Blick positiv scheint, entpuppt sich bei genauerem Hinschauen als Enttäuschung. Denn es wird kein neues Geld des Landes für eine Schuldenübernahme geben.“ Es werde lediglich ein Anteil im Topf der Gelder für die Kommunen umgewidmet. „Es handelt sich also um Geld, das den Kommunen im Gemeindefinanzierungsgesetz ohnehin zugestanden hätte“, so Echeverria.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten