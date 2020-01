Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Allianz will Hausbesitzer beraten

An der Gründungssitzung am 21. Januar können nicht nur Mitglieder der Klima-Allianz teilnehmen, sondern auch interessierte Bürger. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab anmelden: . Man erhält eine schriftliche Bestätigung. Die Sitzung startet um 18 Uhr in den Räumen der VHS in Witten-Annen, Holzkampstraße 7.

Im März will die Allianz Hausbesitzer der Innenstadt einladen und sie zu den Themen Dachbegrünung, Solarenergie und energiesparende Heizungssysteme beraten. Im September soll es dann einen zweiten Klimamarkt geben. Wo, steht noch nicht fest.