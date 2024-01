Kreißsaal: Das erwartet Schwangere im Marien-Hospital Witten

Witten Im Marien-Hospital gibt es neue Kreißsäle. Das Krankenhaus zeigt, wie die neuen Räumlichkeiten aussehen und was werdende Eltern wissen müssen.

Die Kreißsäle im Wittener Marien-Hospital erstrahlen in neuem Glanz. Monatelang wurde an der Neugestaltung gewerkelt, jetzt ist alles fertig. Am Donnerstag (25. Januar) haben die ersten werdenden Eltern die neuen Kreißsäle besichtigt – und wertvolle Informationen gab es auch.

Verschiedene Farben, gemusterte Tapeten und viel Platz für verschiedene Geburtspositionen oder ein Bad in der Entspannungswanne: In den Kreißsälen im Marien-Hospital hat sich einiges getan, doch das ist noch nicht alles. Auch der Hebammenstützpunkt und der Stationsflur haben ein neues Gesicht bekommen. „Uns ist es wichtig, für Schwangere eine entspannte Atmosphäre in den Kreißsälen zu schaffen, während wir gleichzeitig eine optimale Ausstattung für die Sicherheit von Mutter und Kind gewährleisten“, erklärt Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien-Hospitals Witten.

So unterstützt das Marien-Hospital Witten werdende Eltern

Vier Monate haben die 300.000 Euro teuren Arbeiten gedauert. In dieser Zeit wurden jeweils ein bis zwei von insgesamt sieben Kreißsälen parallel umgestaltet. So standen jederzeit fünf bis sechs Kreißsäle für Entbindungen zur Verfügung, erklärt Dr. Schiermeier.

Am Tag der Eröffnung gab es für werdende Eltern und Interessierte Kreißsaalführungen und ein vielfältiges Programm rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Den Anfang machte die Elternschule, die ein breites Angebot vor und nach der Geburt bietet.

Dazu gehören Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse oder Vorträge zu verschiedenen Themen. Tipps und Tricks rund ums Stillen gab es von den Mitarbeitern der Stillberatung. Das Kreißsaal-Team – bestehend aus Ärzten und Hebammen – und das Team der Kinderklinik beantwortete Fragen zur Geburt und die Patientenadministration informierte zur Anmeldung nach der Geburt des Neugeborenen.

