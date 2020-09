Alle Wahlunterlagen sollten jetzt in Witten angekommen sein

Witten. Alles wurde kontrolliert, einige Benachrichtigungen noch einmal versandt. Nun sollten alle Briefe angekommen sein, meint die Stadt.

Die letzten Wahlunterlagen sollten nun bei den Wittenern angekommen sein. Das teilt die Stadt am Freitag mit. In den vergangenen Tagen seien die letzten Benachrichtigungen und Briefwahlunterlagen noch einmal kontrolliert, dann korrekt sowie vollständig versandt worden.

Sollten jemand dennoch Fragen zu den übersandten Unterlagen (z.B. Wahlschein, Stimmzettel, Wahlbezirke) oder zum Wahlraum am Wahltag haben, solle er sich so bald wie möglich an das Wahlamt wenden, rät die Stadt. Auskunft zum Wahlraum für die Kommunalwahl am 13. September gibt es auch vor Ort im Briefwahlbüro an der Bahnhofstraße 30.

Auskunft gibt es im Wittener Briefwahlbüro

Die Mitarbeiter des Wahlamtes stehen in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr und zusätzlich am Donnerstag und Freitag bis 18 Uhr im Briefwahlbüro (ehemalige Buchhandlung Krüger) zur Verfügung.

Das Wahlamt der Stadt ist am zuverlässigsten unter der Mail-Adresse wahlamt@stadt-witten.de erreichbar, telefonisch zudem unter (02302) 581-1270.