Auch viele alte Bullis waren beim Oldtimertreff auf Zeche Nachtigall in Witten zu bestaunen.

Bilderstrecke Alle Fotos vom Oldtimertreff auf Zeche Nachtigall in Witten

Witten. Strahlender Sonnenschein lockte zahllose Autoliebhaber mit ihren Schmuckstücken zum Oldtimertreff nach Witten. Die besten Bilder gibt’s hier.

Der Oldtimerstammtisch Witten hatte eingeladen – und zahllose Oldtimer-Besitzer und -Fans folgten der Einladung nur zu gern und strömten am Sonntag zur Zeche Nachtigall. Das Gelände konnte gar nicht alle der alten Schätzchen aufnehmen, so viele kamen. Eine Auswahl der schönsten Schmuckstücke finden Sie in unserer Bildergalerie.

Die schönsten Fotos des Oldtimertreffs in Witten 2021